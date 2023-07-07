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НАТО терміново потрібна нова концепція стримування РФ, стара привела до війни – GLOBSEC

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 16:59
НАТО терміново потрібна нова концепція стримування РФ, стара привела до війни – GLOBSEC - Фото
Генерал Бен Ходжес (Фото - EPA)

НАТО терміново необхідна нова концепція стримування, оскільки війна Росії проти України показала, що колишня концепція вичерпала себе і не працює. Таким є головний висновок доповіді "Чи готовий східний фланг НАТО до бою: стримування до 2030 року" міжнародного стратегічного центру GLOBSEC.

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Експерти, залучені до складання доповіді, вважають, що Росія після поразки в Україні здатна відновити свою військову міць уже до кінця десятиліття (до 2030 року) і продовжуватиме створювати військові загрози країнам Європи та блоку НАТО.

У зв'язку з цим, йдеться в доповіді, НАТО потрібно терміново – до кінця 2023 року – виробити і почати впроваджувати принципово нову систему стримування, оскільки колишня показала свою повну практичну непридатність, оскільки не змогла запобігти розв'язанню Росією великої війни в Європі.

У ході віртуальної презентації доповіді, в якій, крім його авторів, взяв участь голова GLOBSEC генерал США у відставці Бен Ходжес, було підкреслено, що війна Росії проти України, яка перейшла в затяжну фазу, показує провал колишніх зусиль зі стримування, які не завадили Росії застосувати військові засоби для досягнення її політичних цілей у регіоні.

"Війна Росії проти України — ось як виглядає невдале стримування. Ми не можемо допустити, щоб стримування знову зазнало невдачі. Росія завжди залишалася імперією. Якщо це не зміниться, за Путіним прийде інший "Путін". Чи готові ми до цього?" – написав Ходжес в анонсі презентації.

Як вважають автори доповіді, суттєве зміцнення східного флангу НАТО стає обов'язковою умовою для утримання ситуації, оскільки Росія після неминучої поразки в Україні зможе швидко відновити військовий потенціал, щоб розпочати нову війну.

Тим часом в обороні країн східного флангу НАТО залишаються значні прогалини, зокрема застарілі системи ППО, обмежена стратегічна мобільність та недостатньо інтегрована оборона.

Рекомендації для вирішення цих проблем включають заходи від збільшення запасів боєприпасів та спорядження та спільного посилення протиракетної оборони до перегляду установчого акту НАТО та відмови від недооцінки загрози з боку Росії.

Крім того, автори доповіді рекомендують НАТО переглянути параметри акту Росія-НАТО від 1997 року, оскільки він накладає на Альянс штучні обмеження, які не дають змоги адекватно реагувати на нарощування Росією військових загроз.

  • Рік тому, у червні 2022 року, GLOBSEC поставив жителям країн Східної Європи питання, чи згодні вони, що Росія не зупиниться на вторгненні в Україну і вторгнеться також в інші європейські країни. У Польщі 60% опитаних відповіли позитивно, найменше (23%) російського вторгнення побоюються в Угорщині.

Читайте також: Україна стала найзамінованішою країною світу, небезпека на 30% території – GLOBSEC

Сергій Бережний
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НАТОбен ходжесстримуванняGLOBSECсхідний фланг НАТО
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