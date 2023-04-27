Украина стала самой заминированной страной мира, опасность на 30% территории – GLOBSEC

Около 30% территории Украины (174 000 кв км) необходимо будет после окончания войны очистить от мин и неразорвавшихся боеприпасов, это делает страну "самой большой заминированной территорией в мире". Об этом говорится в докладе "Хождение по огню: разминирование в Украине" аналитического центра GLOBSEC.

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Авторы доклада отмечают, что по площади заминированной и зараженной неразорвавшимися боеприпасами территории Украина установила печальный мировой рекорд и "обогнала бывших лидеров – Афганистан и Сирию".

GLOBSEC констатирует, что российские оккупанты "до отвращения изобретательны" в установке мин-ловушек и минируют "животных, убитых, а также ставят двойные и даже тройные мины-ловушки на дорогах, в полях и лесах".

Задачу по послевоенному разминированию Украины аналитики GLOBSEC назвали "сложной, дорогостоящей и почти невыполнимой".

Прежние темпы разминирования они считают "катастрофически медленными" – например, на контролируемых Киевом территориях Донецкой и Луганской областей с 2015 по 2021 год были очищены от мин и боеприпасов только около 6% потенциально опасных участков, что составляет около 64 кв км в год.

В докладе подчеркнуто, что пока невозможно дать окончательную оценку этой проблемы, поскольку боевые действия продолжаются и около 18% территории Украины остается под российской оккупацией.

9 декабря 2022 года США заявили, что рассчитывают сформировать и профинансировать работу 100 команд для разминирования в Украине.

22 марта 2023 года сообщалось, что саперы ВСУ начали проходить в Литве подготовку на международных курсах по разминированию.

22 апреля министр аграрной политики Николай Сольский заявил, что Украина нуждается в помощи партнеров, поскольку собственными силами будет разминировать земли сельскохозяйственного назначения "более 20 лет".

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Сергій Бережний

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