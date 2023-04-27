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Украина стала самой заминированной страной мира, опасность на 30% территории – GLOBSEC

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 10:42
Украина стала самой заминированной страной мира, опасность на 30% территории – GLOBSEC - Фото
Разминирование Донбасса (фото - facebook.com pressjfo.news)

Около 30% территории Украины (174 000 кв км) необходимо будет после окончания войны очистить от мин и неразорвавшихся боеприпасов, это делает страну "самой большой заминированной территорией в мире". Об этом говорится в докладе "Хождение по огню: разминирование в Украине" аналитического центра GLOBSEC. 

Авторы доклада отмечают, что по площади заминированной и зараженной неразорвавшимися боеприпасами территории Украина установила печальный мировой рекорд и "обогнала бывших лидеров – Афганистан и Сирию".

GLOBSEC констатирует, что российские оккупанты "до отвращения изобретательны" в установке мин-ловушек и минируют "животных, убитых, а также ставят двойные и даже тройные мины-ловушки на дорогах, в полях и лесах".

Задачу по послевоенному разминированию Украины аналитики GLOBSEC назвали "сложной, дорогостоящей и почти невыполнимой".

Прежние темпы разминирования они считают "катастрофически медленными" – например, на контролируемых Киевом территориях Донецкой и Луганской областей с 2015 по 2021 год были очищены от мин и боеприпасов только около 6% потенциально опасных участков, что составляет около 64 кв км в год.

В докладе подчеркнуто, что пока невозможно дать окончательную оценку этой проблемы, поскольку боевые действия продолжаются и около 18% территории Украины остается под российской оккупацией.

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Сергій Бережний
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война мины разминирование GLOBSEC
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