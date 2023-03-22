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Украинские саперы начали в Литве тренировки по разминированию

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 15:51
Украинские саперы начали в Литве тренировки по разминированию - Фото
Фото - Vakaris Mičiūnas / Lietuvos kariuomenė

Саперы ВСУ начали проходить в Литве подготовку на международных курсах по разминированию. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

"Саперы армии Украины начинают обучение в Литве. Инициатива NLETI поможет с разминированием Украины. Мы должны защитить наш народ от опасных и ужасных последствий войны. Спасибо моему другу Арвидасу Анушаускасу (министру обороны Литвы. – Ред.) за поддержку и лидерство!" – написал Резников.

Он также поблагодарил страны-участницы инициативы NLETI (Nordic-Lithuanian EOC Training Initiative) – Данию, Финляндию, Исландию, Литву, Норвегию и Швецию.

Фото – скриншот из Twitter Oleksii Reznikov.

21 марта Вооруженные силы Литвы сообщили, что в Литве стартовали месячные курсы для военнослужащих ВСУ по проведению разминирования. Первая итерация курса проводится военными инструкторами из Исландии, Норвегии, Швеции и Учебного центра Сухопутных войск Литвы Юозаса Лукши и инженерного батальона полковника Юозаса Виткуса.

Сергій Бережний
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Алексей Резников литва разминирование военная помощь саперы NLETI
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