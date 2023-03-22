Украинские саперы начали в Литве тренировки по разминированию

Саперы ВСУ начали проходить в Литве подготовку на международных курсах по разминированию. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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"Саперы армии Украины начинают обучение в Литве. Инициатива NLETI поможет с разминированием Украины. Мы должны защитить наш народ от опасных и ужасных последствий войны. Спасибо моему другу Арвидасу Анушаускасу (министру обороны Литвы. – Ред.) за поддержку и лидерство!" – написал Резников.

Он также поблагодарил страны-участницы инициативы NLETI (Nordic-Lithuanian EOC Training Initiative) – Данию, Финляндию, Исландию, Литву, Норвегию и Швецию.

21 марта Вооруженные силы Литвы сообщили, что в Литве стартовали месячные курсы для военнослужащих ВСУ по проведению разминирования. Первая итерация курса проводится военными инструкторами из Исландии, Норвегии, Швеции и Учебного центра Сухопутных войск Литвы Юозаса Лукши и инженерного батальона полковника Юозаса Виткуса.

В начале ноября 2022 года США выделили $47,6 млн на обучение украинских саперов.

1 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз выделит более 1 млн евро на разминирование территории Украины.

Сергій Бережний

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