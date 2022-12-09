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CША готовят 100 команд саперов для разминирования территорий в Украине

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 21:36
CША готовят 100 команд саперов для разминирования территорий в Украине - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

США рассчитывают к весне 2023 года сформировать и профинансировать работу 100 команд для разминирования в Украине. Об этом заявил представитель Госдепа США Майкл Тирре во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США, передает Голос Америки.

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Тирре отметил высокую эффективность украинских саперов, которые, начиная с марта, обезвредили около 500 000 взрывоопасных предметов. 

Сообщается, что на учения, оборудование и обеспечение работы команд по разминированию в Украине США в этом году выделяют $91,5 млн.

"Это единственный среди профинансированных иностранными государствами крупный проект по обучению саперов на территории Украины", – подчеркнул Тирре.

В Госдепе ожидают, что разминирование Украины будет одним из самых больших вызовов со времен Второй мировой войны. На наличие мин нужно проверить более 160 000 кв. км, учитывая коварство минирования россиянами.

Тирре заявил, что россияне в Украине используют такую же тактику, как террористы ИГИЛ в Сирии и Ираке.

"Российские солдаты целенаправленно минуют гражданские дома, в том числе детские игрушки, и даже тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить столько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома", – сказал представитель Госдепа.

  • В начале ноября стало известно, что украинских военных будут учить одни из лучших в мире специалистов по разминированию – саперы из Камбоджи.

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Наталія Медведєва
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война мины разминирование саперы
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