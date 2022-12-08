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Зеленский наградил четырех погибших полицейских: Минный террор РФ еще подлее, чем ракетный видео

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 22:58
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами посмертно полицейских, которые вчера погибли в Херсонской области, подорвавшись на российских минах. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Звание Героя Украины присвоено полковнику полиции Михаилу Куратченко, ордена "За мужество" – капитанам полиции Игорю Мельнику и Сергею Ненаде, а также капралу полиции Вадиму Перижку.

Зеленский рассказал, что полицейские уже возвращались после выполнения одной из задач, когда изъяли оружие и боеприпасы из хранилища оккупантов, оставленных в Херсонской области. Полицейские попали в минную ловушку.

"И это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать. Террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек. Закопанных фугасов, растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры. Речь идет о более чем 170 000 кв. км опасной территории", – сказал Зеленский.

Он выразил уверенность, что минный террор будет среди пунктов обвинения против России за агрессию. Такой террор, по мнению президента, еще более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает ПВО.

Он поблагодарил страны, которые помогают Украине с противоминной работой, – это Канада, Япония, Британия, Словакия, а также послы и доноры United24.

  • 7 декабря в Херсонской области подорвались на минах и погибли четверо полицейских из Черкасской области. Еще четверо полицейских ранены, врачи борются за их жизни.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский полиция война Херсон мины минирование
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