Под Херсоном погибли глава Нацполиции Черкасской области и трое полицейских
Сегодня, 7 декабря, в Херсонской области подорвались на минах и погибли четверо полицейских из Черкасской области. Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.
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В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались и погибли начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.
Еще четверо полицейских ранены, врачи борются за их жизни.
"Михаил Куратченко в Херсонской области лично руководил сводным отрядом полиции Черкаской области. Эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, всегда следовавший присяге. Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок – преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине", – написал Клименко.
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