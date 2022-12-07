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Под Херсоном погибли глава Нацполиции Черкасской области и трое полицейских

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 19:58
Под Херсоном погибли глава Нацполиции Черкасской области и трое полицейских - Фото
Фото: Facebook Игоря Клименко

Сегодня, 7 декабря, в Херсонской области подорвались на минах и погибли четверо полицейских из Черкасской области. Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

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В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались и погибли начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Еще четверо полицейских ранены, врачи борются за их жизни.

"Михаил Куратченко в Херсонской области лично руководил сводным отрядом полиции Черкаской области. Эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, всегда следовавший присяге. Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок – преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине", – написал Клименко.

Под Херсоном погибли глава Нацполиции Черкасской области и трое полицейских
  • 11 ноября украинские спецподразделения вошли в Херсон, в центре города подняли государственные флаги.
  • После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.
Наталія Медведєва
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Игорь Клименко Нацполиция черкасская область Херсонская область потери
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