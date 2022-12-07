Под Херсоном погибли глава Нацполиции Черкасской области и трое полицейских

Сегодня, 7 декабря, в Херсонской области подорвались на минах и погибли четверо полицейских из Черкасской области. Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались и погибли начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Еще четверо полицейских ранены, врачи борются за их жизни.

"Михаил Куратченко в Херсонской области лично руководил сводным отрядом полиции Черкаской области. Эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, всегда следовавший присяге. Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок – преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине", – написал Клименко.

11 ноября украинские спецподразделения вошли в Херсон, в центре города подняли государственные флаги.

После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.