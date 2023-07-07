Білий дім відповів щодо рішень по ATACMS та F-16 на саміті НАТО: Без конкретики
Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що не слід розглядати саміт НАТО як "точку прийняття рішень" щодо конкретних систем озброєння. Він повідомив, що на саміті союзники обговорюватимуть перебіг бойових дій та потреби України в контрнаступі. Про це він розповів в інтерв'ю Голосу Америки.
Журналіст запитав, чи очікуються на саміті НАТО прийняття рішень щодо далекобійних ракет ATACMS та винищувачів F-16.
Кірбі відповів, що він би не розглядав саміт як "як точку прийняття рішень" щодо конкретних систем озброєнь.
На його думку, у Вільнюсі союзники зберуться, щоб обговорити перебіг бойових дій та те, що Україні потрібно для контрнаступу.
Також обговорюватимуться довготривалі потреби України у сфері безпеки, у тому числі, після війни.
"Не хочу говорити про конкретні платформи чи системи озброєнь, просто буде ґрунтовна дискусія щодо довгострокових оборонних потреб України", – сказав Кірбі.
- Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня цього року. Раніше генсек Альянсу Столтенберг повідомляв, що НАТО не готує офіційного запрошення до вступу Україні на цьому саміті.
- 29 червня The Wall Street Journal заявив, нібито США близькі до схвалення передання ракет великої дальності ATACMS для України.
- Очільник Головного управління розвідки Буданов повідомив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО "не будуть задоволені", а Україну не запросять доєднатись до Альянсу під час заходу.
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