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США зосереджені на тому, щоб переконатися, що ЗСУ мають все для наступу – Білий дім

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 20:50
США зосереджені на тому, щоб переконатися, що ЗСУ мають все для наступу – Білий дім - Фото
Джон Кірбі (фото - ЕРА)

В адміністрації президента США Джо Байдена кажуть, що початкові етапи українського контрнаступу привели до певного прогресу, але поки що результати "не такі, як хотілося б". Проте Штати зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для продовження наступу. Про це на брифінгу заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє CNN.

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За словами Кірбі, Штати перебувають у постійному контакті з українськими колегами.

"Вони тримають нас в курсі, і ми продовжуємо робити те, що ми хочемо, що ми можемо зробити, щоб допомогти їм у контрнаступі, – чи то навчання, а, як ви знаєте, вони все ще проходять навчання на рівні бригади, або додаткові можливості, і, звичайно, поради та інформація. Я маю на увазі, що ми продовжуємо надавати їм підтримку, поки вони проходять через ці наступальні операції", – сказав Кірбі.

Він наголосив, що темпи та напрямки наступу ЗСУ залежать виключно від України.

Кірбі визнав, що українські сили досягли певного прогресу в наступі: "Вони самі говорили про те, що це не так багато, як їм хотілося б, але, знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що в них є те, що їм потрібно, і продовжуватимемо це робити".

  • Учора в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.
  • Сьогодні ЗСУ завдали удару по аеродрому тимчасово окупованого Бердянська: знищено штаб росіян і склад пально-мастильних матеріалів.
  • Сьогодні спікер ЗСУ повідомив, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках не було великих просувань протягом доби, оскільки РФ усіма силами намагається перешкодити наступу ЗСУ, мінуючи кожну посадку та кожну стежку.

Читайте також: Залужний: Бісить, коли говорять про повільний наступ. Це не шоу зі ставками, кожен метр – це кров

Оксана Житнюк
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