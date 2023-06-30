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Вибухи у Бердянську. У ЗСУ підтвердили: влучили у штаб окупантів та склад ПММ

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 12:15
Вибухи у Бердянську. У ЗСУ підтвердили: влучили у штаб окупантів та склад ПММ - Фото
Фото: соцмережі

У Збройних Силах України підтвердили удар по аеродрому тимчасово окупованого Бердянська. Там знищено штаб росіян і склад паливно-мастильних матеріалів.

Епізод відбувся вранці 30 червня. 

Фото: ЗСУ

Підконтрольні росіянам пропагандистські ресурси та місцеві проукраїнські канали писали про щонайменше 10 вибухів у місті, публікували фото і відео, на яких здіймалися стовпи диму.

Пізніше у військовій адміністрації Бердянська заявили про 11 вибухів, а також про детонацію та пожежу в районі аеропорту. У цьому напрямку поїхали машини швидкої допомоги.

  • В Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

Читайте також: Генштаб: Росія наступає на чотирьох напрямках, йшла на звільнений Рівнопіль – карта

Мілана Головань
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