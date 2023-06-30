Вибухи у Бердянську. У ЗСУ підтвердили: влучили у штаб окупантів та склад ПММ

У Збройних Силах України підтвердили удар по аеродрому тимчасово окупованого Бердянська. Там знищено штаб росіян і склад паливно-мастильних матеріалів.

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Епізод відбувся вранці 30 червня.

Підконтрольні росіянам пропагандистські ресурси та місцеві проукраїнські канали писали про щонайменше 10 вибухів у місті, публікували фото і відео, на яких здіймалися стовпи диму.

Пізніше у військовій адміністрації Бердянська заявили про 11 вибухів, а також про детонацію та пожежу в районі аеропорту. У цьому напрямку поїхали машини швидкої допомоги.

В Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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