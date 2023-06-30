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У Бердянську пролунало понад 10 вибухів у районі аеропорту, йде детонація: фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 08:50
Дим над Бердянськом після вибухів
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оновлено

У тимчасово окупованому Бердянську вранці 30 червня пролунало понад 10 вибухів, над містом здіймається дим. Про це повідомили підконтрольні росіянам пропагандистські ресурси та місцеві проукраїнські канали.

Повідомляється, що зранку у місті прогриміло понад 10 звуків вибухів, здіймаються стовпи диму.

Місцеві пабліки пишуть, що мешканці чули прольоти ракет та роботу протиповітряної оборони окупантів.

Є непідтверджена інформація про звуки детонації у місті.

Дим від прольотів ракет у Бердянську

Найбільше вибухи було чути в районі селищ Осипенко та Нововасилівка (район аеропорту).

ОНОВЛЕНО о 09:46. Військова адміністрація Бердянська повідомила про 11 вибухів, а також детонацію та пожежу в районі аеропорту. У цьому напрямку поїхали машини швидкої допомоги.

Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

Читайте також: Генштаб: Росія наступає на чотирьох напрямках, йшла на звільнений Рівнопіль – карта

Дмитро Гриниченко
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