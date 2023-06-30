У тимчасово окупованому Бердянську вранці 30 червня пролунало понад 10 вибухів, над містом здіймається дим. Про це повідомили підконтрольні росіянам пропагандистські ресурси та місцеві проукраїнські канали.
Повідомляється, що зранку у місті прогриміло понад 10 звуків вибухів, здіймаються стовпи диму.
Місцеві пабліки пишуть, що мешканці чули прольоти ракет та роботу протиповітряної оборони окупантів.
Є непідтверджена інформація про звуки детонації у місті.
Найбільше вибухи було чути в районі селищ Осипенко та Нововасилівка (район аеропорту).
Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.
- 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
- У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.
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