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У тимчасово окупованому Бердянську вранці 30 червня пролунало понад 10 вибухів, над містом здіймається дим. Про це повідомили підконтрольні росіянам пропагандистські ресурси та місцеві проукраїнські канали.

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Повідомляється, що зранку у місті прогриміло понад 10 звуків вибухів, здіймаються стовпи диму.

Місцеві пабліки пишуть, що мешканці чули прольоти ракет та роботу протиповітряної оборони окупантів.

Є непідтверджена інформація про звуки детонації у місті.

Найбільше вибухи було чути в районі селищ Осипенко та Нововасилівка (район аеропорту).

ОНОВЛЕНО о 09:46. Військова адміністрація Бердянська . Військова адміністрація Бердянська повідомила про 11 вибухів, а також детонацію та пожежу в районі аеропорту. У цьому напрямку поїхали машини швидкої допомоги.

Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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