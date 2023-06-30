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Во временно оккупированном Бердянске утром 30 июня прозвучало больше 10 взрывов, над городом поднимается дым. Об этом сообщили подконтрольные россиянам пропагандистские ресурсы, а также местные проукраинские каналы.

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Сообщается, что с утра в городе прогремело больше 10 звуков взрывов, поднимаются столпы дыма.

Местные паблики пишут, что жители слышали пролеты ракет и работу противовоздушной обороны оккупантов.

Есть неподтвержденная информация о звуках детонации в городе.





Больше всего взрывы были слышны в районе поселков Осипенко и Нововасильевка (район аэропорта).

ОБНОВЛЕНО в 09:46. Военная администрация Бердянска . Военная администрация Бердянска сообщила об 11 взрывах, а также детонации и пожаре в районе аэропорта. В том направлении поехали машины скорой помощи.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.

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