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В Бердянске прозвучало больше 10 взрывов в районе аэропорта, идет детонация: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 08:50
Дым над Бердянском после взрывов
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обновлено

Во временно оккупированном Бердянске утром 30 июня прозвучало больше 10 взрывов, над городом поднимается дым. Об этом сообщили подконтрольные россиянам пропагандистские ресурсы, а также местные проукраинские каналы.

Сообщается, что с утра в городе прогремело больше 10 звуков взрывов, поднимаются столпы дыма. 
Местные паблики пишут, что жители слышали пролеты ракет и работу противовоздушной обороны оккупантов.
Есть неподтвержденная информация о звуках детонации в городе.

Дым от пролетов ракет в Бердянске
Больше всего взрывы были слышны в районе поселков Осипенко и Нововасильевка (район аэропорта).
ОБНОВЛЕНО в 09:46. Военная администрация Бердянска сообщила об 11 взрывах, а также детонации и пожаре в районе аэропорта. В том направлении поехали машины скорой помощи. 
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.
  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Генштаб: Россия наступает на четырех направлениях, шла на освобожденный Ровнополь – карта

Дмитрий Гриниченко
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