ВСУ наступают на Бердянск, продвинулись на 1,3 км. Россияне подтягивают все резервы: карта

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, украинские воины отбивают в тяжелых боях каждый метр земли и имеют успехи.

На направлении Ровнополь-Володино ВСУ успешно атакуют, закрепляются на занятых позициях и наносят серьезные потери россиянам — это направление Бердянска, есть продвижение на 1,3 км.

Маляр отметила, что Силы обороны обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и живую силу.

Также оккупантов бьют на Запорожском и Мелитопольском направлении. Захватчики подтягивают все свои резервы, в частности, бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

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