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ВСУ наступают на Бердянск, продвинулись на 1,3 км. Россияне подтягивают все резервы: карта

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 09:32
ВСУ наступают на Бердянск, продвинулись на 1,3 км. Россияне подтягивают все резервы: карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: 47 ОМБр "Магура")

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, украинские воины отбивают в тяжелых боях каждый метр земли и имеют успехи. 

На направлении Ровнополь-Володино ВСУ успешно атакуют, закрепляются на занятых позициях и наносят серьезные потери россиянам — это направление Бердянска, есть продвижение на 1,3 км. 

Ровнополь и Володино (Карта: googlemaps.com)

Маляр отметила, что Силы обороны обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и живую силу. 

Также оккупантов бьют на Запорожском и Мелитопольском направлении. Захватчики подтягивают все свои резервы, в частности, бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона. 

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Генштаб: Россия наступает на четырех направлениях, шла на освобожденный Ровнополь – карта

Дмитрий Гриниченко
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