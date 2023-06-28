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Генштаб: Россия наступает на четырех направлениях, шла на освобожденный Ровнополь – карта

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 07:36
Генштаб: Россия наступает на четырех направлениях, шла на освобожденный Ровнополь – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские оккупанты наступали в районе Кременной, Бахмута, Донецка, на Запорожском и Херсонском направлениях, пытались продвинуться к недавно освобожденному Ровнополю на юге. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 36 боевых столкновений.

У Кременной враг атаковал в направлении Белогоровки, украинские воины отбились.

Фронт в районе Кременной (Карта: deepstate)

В районе Бахмута противник безуспешно наступал вблизи Орехово-Василевки.

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstste)

В районе Донецка захватчики вели наступление вблизи Марьинки, но безуспешно.

Фронт в районе Донецка (Карта: deepstste)

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь, об освобождении которого объявили 26 июня.

Район освобожденного Ровнополя (Карта: deepstate)

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

Украинская авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и шесть – по зенитно-ракетным комплексам врага. Также украинские военные уничтожили шесть беспилотников-разведчиков.

Ракетчики и артиллеристы поразили один пункт управления, два ЗРК "Бук", четыре района сосредоточения личного состава и техники.

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов – карта.

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Милана Головань
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