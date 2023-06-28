Генштаб: Россия наступает на четырех направлениях, шла на освобожденный Ровнополь – карта
За прошедшие сутки российские оккупанты наступали в районе Кременной, Бахмута, Донецка, на Запорожском и Херсонском направлениях, пытались продвинуться к недавно освобожденному Ровнополю на юге. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке.
Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 36 боевых столкновений.
У Кременной враг атаковал в направлении Белогоровки, украинские воины отбились.
В районе Бахмута противник безуспешно наступал вблизи Орехово-Василевки.
В районе Донецка захватчики вели наступление вблизи Марьинки, но безуспешно.
На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь, об освобождении которого объявили 26 июня.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.
Украинская авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и шесть – по зенитно-ракетным комплексам врага. Также украинские военные уничтожили шесть беспилотников-разведчиков.
Ракетчики и артиллеристы поразили один пункт управления, два ЗРК "Бук", четыре района сосредоточения личного состава и техники.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов – карта.
Смотрите также: Редкие кадры. Залужный показал видео штабной работы с начальником Генштаба Шапталой
Комментарии