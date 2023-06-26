Наступление ВСУ. Освобожден Ровнополь — это направление Мариуполя и Бердянска: карта
26.06.2023, 13:28
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины освободили Ровнополь Великоновоселовского района в ходе наступления на юге. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, Силы обороны вернули Ровнополь под контроль Украины.
"Двигаемся дальше", — заявила Маляр.
Ровнополь расположен на юг от Великой Новоселки на выступе между недавно освобожденными Новодаровкой и Макаровкой.
ВСУ продолжают наступление на юге, данный участок — это направление Бердянска и Мариуполя.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта.
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