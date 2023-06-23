Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта
Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на Бердянск и Мелитополь, имеют успех в направлении Токмака и Пологов. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его словам, Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя и Бердянска.
Он отметил, что на участках Новоданиловка-Работино (направление Токмака) и Малая Токмачка-Новофедоровка (направление Пологов) ВСУ имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
Кроме этого украинские воины продолжают сдерживать наступление россиян в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки.
Особо тяжелые бои продолжаются в районах Белогоровки, Северного, Авдеевки, Марьинки и Победы.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
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