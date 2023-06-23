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Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 09:14
Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України продовжують наступ на Бердянськ та Мелітополь, мають успіх у напрямку Токмака та Пологів. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя та Бердянська.

Він зазначив, що на дільницях Новоданилівка-Роботине (напрямок Токмака) та Мала Токмачка-Новофедорівка (напрямок Пологів) ЗСУ мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Фронт у районі Токмака та Пологів (Карта: googlemaps.com)

Окрім цього українські воїни продовжують стримувати наступ росіян у районі Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки.

Особливо важкі бої тривають у районах Білогорівки, Сєверного, Авдіївки, Мар'їнки та Побєди.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.
  • ЗСУ мають успіхи на півдні, знищили понад три роти та "Зоопарк" росіян – Тарнавський. 

Читайте також: Кулеба: Контрнаступів буде стільки, скільки потрібно

Дмитро Гриниченко
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