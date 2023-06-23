Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта
23.06.2023, 09:14
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Збройні Сили України продовжують наступ на Бердянськ та Мелітополь, мають успіх у напрямку Токмака та Пологів. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
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За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя та Бердянська.
Він зазначив, що на дільницях Новоданилівка-Роботине (напрямок Токмака) та Мала Токмачка-Новофедорівка (напрямок Пологів) ЗСУ мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
Окрім цього українські воїни продовжують стримувати наступ росіян у районі Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки.
Особливо важкі бої тривають у районах Білогорівки, Сєверного, Авдіївки, Мар'їнки та Побєди.
- 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
- У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.
- ЗСУ мають успіхи на півдні, знищили понад три роти та "Зоопарк" росіян – Тарнавський.
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