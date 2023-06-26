Наступ ЗСУ. Сили оборони звільнили Рівнопіль — це напрямок Маріуполя та Бердянська: карта

Збройні Сили України звільнили Рівнопіль Великоновоселівського району під час наступу на півдні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, Сили оборони повернули Рівнопiль під контроль України.



"Рухаємося далі", — заявила Маляр.

Рівнопіль розташований на південь від Великої Новосілки на виступі між нещодавно звільненими Новодарівкою та Макарівкою.

ЗСУ продовжують наступ на півдні, ця ділянка — це напрямок Бердянська та Маріуполя.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта. Читайте також: Кулеба: Контрнаступів буде стільки, скільки потрібно

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