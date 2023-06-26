RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Наступ ЗСУ. Сили оборони звільнили Рівнопіль — це напрямок Маріуполя та Бердянська: карта

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 13:28
Наступ ЗСУ. Сили оборони звільнили Рівнопіль — це напрямок Маріуполя та Бердянська: карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України звільнили Рівнопіль Великоновоселівського району під час наступу на півдні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, Сили оборони повернули Рівнопiль під контроль України.

"Рухаємося далі", — заявила Маляр.
Рівнопіль розташований на південь від Великої Новосілки на виступі між нещодавно звільненими Новодарівкою та Макарівкою.
ЗСУ продовжують наступ на півдні, ця ділянка — це напрямок Бердянська та Маріуполя.
Рівнопіль (Карта: deepstatemap.live)
  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта. 

Читайте також: Кулеба: Контрнаступів буде стільки, скільки потрібно

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаміноборонимаріупольнаступГанна МалярВолновахаРівнопіль
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 