Наступ ЗСУ. Сили оборони звільнили Рівнопіль — це напрямок Маріуполя та Бердянська: карта
26.06.2023, 13:28
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Збройні Сили України звільнили Рівнопіль Великоновоселівського району під час наступу на півдні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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За її словами, Сили оборони повернули Рівнопiль під контроль України.
"Рухаємося далі", — заявила Маляр.
"Рухаємося далі", — заявила Маляр.
Рівнопіль розташований на південь від Великої Новосілки на виступі між нещодавно звільненими Новодарівкою та Макарівкою.
ЗСУ продовжують наступ на півдні, ця ділянка — це напрямок Бердянська та Маріуполя.
- 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
- У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
- Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта.
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