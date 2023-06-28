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Генштаб: Росія наступає на чотирьох напрямках, йшла на звільнений Рівнопіль – карта

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 07:36
Генштаб: Росія наступає на чотирьох напрямках, йшла на звільнений Рівнопіль – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російські окупанти наступали у районі Кремінної, Бахмута, Донецька, на Запорізькому та Херсонському напрямках, намагалися просунутись до нещодавно звільненого Рівнополя на півдні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні.

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 36 бойових зіткнень. 

Біля Кремінної ворог атакував у напрямку Білогорівки, українські воїни відбилися.

Фронт в районі Кремінної (Карта: deepstate)

У районі Бахмута противник безуспішно наступав поблизу Оріхово-Василівки.

Фронт у районі Бахмута (Карта: deepstste)

У районі Донецька загарбники вели наступ поблизу Мар'їнки, але безуспішно.

Фронт у районі Донецька (Карта: deepstste)

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль, про звільнення якого оголосили 26 червня.

Район звільненого Рівнополя (Карта: deepstate)

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та шість – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також українські військові знищили шість безпілотників-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили один пункт управління, два ЗРК "Бук", чотири райони зосередження особового складу та техніки.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта. 

Дивіться також: Рідкісні кадри. Залужний показав відео штабної роботи з начальником Генштабу Шапталою

Мілана Головань
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