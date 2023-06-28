Генштаб: Росія наступає на чотирьох напрямках, йшла на звільнений Рівнопіль – карта

За минулу добу російські окупанти наступали у районі Кремінної, Бахмута, Донецька, на Запорізькому та Херсонському напрямках, намагалися просунутись до нещодавно звільненого Рівнополя на півдні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні.

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Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 36 бойових зіткнень.

Біля Кремінної ворог атакував у напрямку Білогорівки, українські воїни відбилися.

У районі Бахмута противник безуспішно наступав поблизу Оріхово-Василівки.

У районі Донецька загарбники вели наступ поблизу Мар'їнки, але безуспішно.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль, про звільнення якого оголосили 26 червня.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та шість – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також українські військові знищили шість безпілотників-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили один пункт управління, два ЗРК "Бук", чотири райони зосередження особового складу та техніки.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта.

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