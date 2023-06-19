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Рідкісні кадри. Залужний показав відео штабної роботи з начальником Генштабу Шапталою видео

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19.06.2023, 20:17
Відео: Залужний
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео штабної роботи разом з начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою.

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 Залужний повідомив, що вони із Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують "найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої".

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що росіяни намагаються не допустити просування підрозділів ЗСУ. Задля цього вони розгорнули систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів.

"Попри шалений спротив окупантів, наші воїни роблять все можливе задля визволення української території. Операція продовжується згідно з планом", – зазначив Залужний.

На бронежилеті Залужного можна помітити шеврон з "Малюком Йодою".

Рідкісні кадри. Залужний показав відео штабної роботи з начальником Генштабу Шапталою
  • Сьогодні президент Зеленський збирав чергове засідання Ставки. Акцент у доповідях був на двох темах: фронт та бригади наступу.

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Оксана Житнюк
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війнаГенштабВалерій ЗалужнийСергій Шаптала
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