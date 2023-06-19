Залужний показав, як українські воїни билися за П'ятихатки – відео
19.06.2023, 15:20
Скриншот з відео
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео боїв за населений пункт П'ятихатки Запорізької області.
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"Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області. Слава Україні та її воїнам!" – йдеться у дописі.
- 18 червня військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади та другого окремого стрілецького батальйону звільнили від російських окупантів село П'ятихатки Запорізької області.
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