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Залужный показал, как украинские воины сражались за Пятихатки – видео

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 15:20
Залужный показал, как украинские воины сражались за Пятихатки – видео - Фото
Скриншот с видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео боев за населенный пункт Пятихатки Запорожской области.

"Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Слава Украине и ее воинам!" – говорится в сообщении.

  • 18 июня военнослужащие 128 отдельной горно-штурмовой бригады и второго отдельного стрелкового батальона освободили от российских оккупантов село Пятихатки Запорожской области.

Вадим Ребрина
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ПятихаткиВСУВалерий Залужный
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