Залужный показал, как украинские воины сражались за Пятихатки – видео
19.06.2023, 15:20
Скриншот с видео
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео боев за населенный пункт Пятихатки Запорожской области.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Слава Украине и ее воинам!" – говорится в сообщении.
- 18 июня военнослужащие 128 отдельной горно-штурмовой бригады и второго отдельного стрелкового батальона освободили от российских оккупантов село Пятихатки Запорожской области.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии