Редкие кадры. Залужный показал видео штабной работы с начальником Генштаба Шапталой

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео штабной работы вместе с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

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Залужный сообщил, что они с Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих "самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои".

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что россияне пытаются не допустить продвижения подразделений ВСУ. Для этого они развернули систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и множеством резервов.

"Несмотря на яростное сопротивление оккупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается согласно плану", – отметил Залужный.

На бронежилете Залужного можно заметить шеврон с "Малышом Йодой".

Сегодня президент Зеленский собирал очередное заседание Ставки. Акцент в докладах был по двум темам: фронт и бригады наступления.

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