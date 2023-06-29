ЗСУ наступають на Бердянськ, просунулися на 1,3 км. Росіяни підтягують усі резерви: карта

Збройні Сили України продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, українські воїни відбивають у важких боях кожен метр землі та мають успіхи.

На напрямку Рівнопіль-Володине ЗСУ успішно атакують, закріплюються на зайнятих позиціях і завдають серйозних втрат росіянам — це напрямок Бердянська, є просування на 1,3 км.

Маляр наголосила, що Сили оборони знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та живу силу.

Також окупантів б'ють на Запорізькому та Мелітопольському напрямках. Загарбники підтягують усі свої резерви, зокрема, бригаду морської піхоти, яка свого часу втекла з Херсона.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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