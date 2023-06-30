Взрывы в Бердянске. В ВСУ подтвердили: попали в штаб оккупантов и склад ГСМ

В Вооруженных Силах Украины подтвердили удар по аэродрому временно оккупированного Бердянска. Там уничтожен штаб россиян и состав горюче-смазочных материалов.

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Эпизод произошел утром 30 июня.

Подконтрольные россиянам пропагандистские ресурсы и местные проукраинские каналы писали по меньшей мере о 10 взрывах в городе, публиковали фото и видео, на которых поднимались столбы дыма.

Позже в военной администрации Бердянска заявили об 11 взрывах, а также о детонации и пожаре в районе аэропорта. В этом направлении поехали машины скорой помощи.

В Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

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