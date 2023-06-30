США сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у ВСУ есть все для наступления – Белый дом

В администрации президента США Джо Байдена говорят, что начальные этапы украинского контрнаступления привели к определенному прогрессу, но пока результаты "не такие, как хотелось бы". Однако Штаты сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для продолжения наступления. Об этом на брифинге заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

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По словам Кирби, Штаты находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами.

"Они держат нас в курсе, и мы продолжаем делать то, что мы хотим, что мы можем сделать, чтобы помочь им в контрнаступлении, – будь то обучение, а, как вы знаете, они все еще проходят учения на уровне бригады, или дополнительные возможности, и, конечно, советы и информация. Я имею в виду, что мы продолжаем оказывать им поддержку, пока они проходят через эти наступательные операции", – сказал Кирби.

Он подчеркнул, что темпы и направления наступления ВСУ зависят исключительно от Украины.

Кирби признал, что украинские силы добились определенного прогресса в наступлении: "Они сами говорили о том, что это не так много, как им хотелось бы, но, опять же, мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть то, что им нужно, и будем продолжать это делать".

Вчера в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.

Сегодня ВСУ нанесли удар по аэродрому временно оккупированного Бердянска: уничтожен штаб россиян и склад горюче-смазочных материалов.

Сегодня спикер ВСУ сообщил, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях не было больших продвижений в течение суток, так как РФ всеми силами пытается помешать наступлению ВСУ, минируя каждую посадку и каждую тропинку.

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