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ВСУ: За сутки не было больших продвижений на юге, РФ минирует каждую посадку и тропу

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 17:18
ВСУ: За сутки не было больших продвижений на юге, РФ минирует каждую посадку и тропу - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки у Сил обороны не было больших продвижений на юге – сейчас бойцы занимают выгодные позиции, закрепляются, создают условия для дальнейшего наступления. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

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Он отметил, что Таврическая группировка войск продолжает ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях: на направлениях Левадное – Приютное, Малая Токмачка – Очеретоватое.

"Имели частичный успех, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, враг терпит здесь значительные потери", – рассказал Шершень.

Он отметил, что основные усилия РФ сосредоточены на недопущении продвижения украинских подразделений вглубь фронта, в связи с чем россиянами наращиваются минно-взрывные заграждения на возможных направлениях продвижения ВСУ, в том числе применяется и дистанционное минирование.

"За прошедшие сутки констатируем отсутствие больших продвижений (большие – это больше километра), наши войска выравнивают линию фронта, преодолевают инженерные заграждения врага и занимают выгодные позиции, готовя плацдармы и создавая условия для дальнейшего наступления", – рассказал спикер ВСУ.

Он добавил, что РФ стремится всеми силами сдержать украинское наступление, с целью чего оккупантами создана плотная многоуровневая система инженерных заграждений и заминирована "буквально каждая посадка и каждая тропинка".

  • Вчера в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.
  • Сегодня ВСУ нанесли удар по аэродрому временно оккупированного Бердянска: уничтожен штаб россиян и склад горюче-смазочных материалов.

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Оксана Житнюк
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