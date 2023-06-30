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ЗСУ: За добу не було великих просувань на півдні, РФ мінує кожну посадку і кожну стежку

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30.06.2023, 17:18
ЗСУ: За добу не було великих просувань на півдні, РФ мінує кожну посадку і кожну стежку - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби у Сил оборони не було великих просувань на півдні – наразі бійці займають вигідні позиції, закріплюються, створюють умови для подальшого наступу. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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Він наголосив, що Таврійське угрупування військ продовжує ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках: на напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате.

"Мали частковий успіх, Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, ворог зазнає тут значних втрат", – розповів Шершень.

Він зазначив, що основні зусилля РФ зосереджені на недопущенні просування українських підрозділів вглиб фронту, у зв’язку з чим росіянами нарощуються мінно-вибухові загородження на можливих напрямках просування ЗСУ, зокрема застосовується і дистанційне мінування.

"За минулу добу констатуємо відсутність великих просувань (великі – це більше кілометра), наші війська вирівнюють лінію фронту, долають інженерні загородження ворога і займають вигідні позиції, готуючи плацдарми і створюючи умови для подальшого наступу", – розповів речник ЗСУ.

Він додав, що РФ прагне всіма силами стримати український наступ, з метою чого окупантами створено щільну багаторівневу систему інженерних загороджень і заміновано "буквально кожну посадку і кожну стежку".

  • Вчора в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.
  • Сьогодні ЗСУ завдали удару по аеродрому тимчасово окупованого Бердянська: знищено штаб росіян і склад паливно-мастильних матеріалів.

Читайте також: Залужний: Бісить, коли говорять про повільний наступ. Це не шоу зі ставками, кожен метр — це кров

Оксана Житнюк
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