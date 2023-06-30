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Залужный: Бесит, когда говорят о медленном наступлении. Это не шоу, каждый метр — кровь

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 12:38
Залужный: Бесит, когда говорят о медленном наступлении. Это не шоу, каждый метр — кровь - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что наступление — это "не шоу", а каждый отвоеванный метр земли дается кровью. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post.

По его словам, западные союзники никогда не начали бы наступление без превосходства в воздухе, а Украина до сих пор не получила современную авиацию. 

Он отметил, что ВСУ должны тратить не меньше артиллерийских снарядов, чем россияне, однако из-за нехватки враг иногда превосходит Силы обороны в артиллерии в десять раз. 

"Поэтому меня бесит, когда я слышу, что наступление началось медленнее, чем ожидалось. Войска каждый день продвигаются вперед — пусть даже всего на 500 метров", — сказал генерал.

Залужный заявил, что каждый метр земли дается кровью, а наступление не является "шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки". 

"Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", — резюмировал военачальник.

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Генштаб: Россия наступает у Кременной, Бахмута и Донецка. Стоит в обороне на юге — карта

Дмитрий Гриниченко
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