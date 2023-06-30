Генштаб: Россия наступает у Кременной, Бахмута и Донецка. Стоит в обороне на юге — карта
Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, а также стоят в обороне на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 31 боевое столкновение. В районе Кременной враг пытался наступать возле Раздоловки и Белогоровки, успеха не имел.
Россияне пытались атаковать в районе Бахмута, ВСУ отбились.
Вблизи временно оккупированного Донецка украинские воины не дали пройти противнику в районах Авдеевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.
В Запорожской и Херсонской областях захватчики стоят в обороне и сосредоточены на срыве наступления Сил обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.
Читайте также: Генштаб: Россия наступает на четырех направлениях, шла на освобожденный Ровнополь – карта
Комментарии