UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Россия наступает у Кременной, Бахмута и Донецка. Стоит в обороне на юге — карта

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 07:01
Генштаб: Россия наступает у Кременной, Бахмута и Донецка. Стоит в обороне на юге — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, а также стоят в обороне на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. 

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 31 боевое столкновение. В районе Кременной враг пытался наступать возле Раздоловки и Белогоровки, успеха не имел.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Россияне пытались атаковать в районе Бахмута, ВСУ отбились.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи временно оккупированного Донецка украинские воины не дали пройти противнику в районах Авдеевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

В Запорожской и Херсонской областях захватчики стоят в обороне и сосредоточены на срыве наступления Сил обороны.

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава. Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на позициях.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Генштаб: Россия наступает на четырех направлениях, шла на освобожденный Ровнополь – карта

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавдеевканаступлениепотериМарьинкабахмутгенштабКременная
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 