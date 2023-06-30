Генштаб: Россия наступает у Кременной, Бахмута и Донецка. Стоит в обороне на юге — карта

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, а также стоят в обороне на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 31 боевое столкновение. В районе Кременной враг пытался наступать возле Раздоловки и Белогоровки, успеха не имел.

Россияне пытались атаковать в районе Бахмута, ВСУ отбились.

Вблизи временно оккупированного Донецка украинские воины не дали пройти противнику в районах Авдеевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.



В Запорожской и Херсонской областях захватчики стоят в обороне и сосредоточены на срыве наступления Сил обороны.





Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава. Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на позициях.

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