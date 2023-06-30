Генштаб: Росія наступає біля Кремінної, Бахмута та Донецька. Стоїть в обороні на півдні — карта

Російські окупанти наступають у районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, а також стоять в обороні на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 31 бойове зіткнення. У районі Кремінної ворог намагався наступати біля Роздолівки та Білогорівки, успіху не мав.

Росіяни намагалися атакувати в районі Бахмута, ЗСУ відбилися.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька українські воїни не дали пройти противникові в районах Авдіївки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

У Запорізькій та Херсонській областях загарбники стоять в обороні та зосереджені на зриві наступу Сил оборони.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу. Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на позиціях.

Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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