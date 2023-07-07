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Кулеба: Головне питання для саміту НАТО не прийняття України, а порятунок Європи від війни

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 23:16
Кулеба: Головне питання для саміту НАТО не прийняття України, а порятунок Європи від війни - Фото
Дмитро Кулеба (фото – ЕРА)

Реальне питання, яке вирішуватиметься у Вільнюсі на саміті НАТО, – чи буде Європа вільна від війни. Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

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"Спекотні дебати навколо "вільнюського формулювання" для України. Але реальне питання полягає в тому, чи буде Європа вільна від війни", – вважає міністр.

Кулеба наголосив, що "якщо деякі друзі й надалі дивитимуться на наш вступ через призму Росії — як на проблему — цього не станеться. Якщо вони побачать у нашій силі можливість і прискорять приєднання, це стане реальністю".

Раніше сьогодні радник адміністрації США з нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що Україна перед вступом до НАТО має багато зробити для того, щоб відповідати стандартам Альянсу, цей список вимог обговорюватиметься на саміті у Вільнюсі.

Читайте також: Кулеба – лідерам НАТО: Якщо не готові нас запросити, скажіть, коли будете готові

Сергій Бережний
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Дмитро Кулебасаміт натовступ до НАТО
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