Кулеба: Головне питання для саміту НАТО не прийняття України, а порятунок Європи від війни

Реальне питання, яке вирішуватиметься у Вільнюсі на саміті НАТО, – чи буде Європа вільна від війни. Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

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"Спекотні дебати навколо "вільнюського формулювання" для України. Але реальне питання полягає в тому, чи буде Європа вільна від війни", – вважає міністр.

Кулеба наголосив, що "якщо деякі друзі й надалі дивитимуться на наш вступ через призму Росії — як на проблему — цього не станеться. Якщо вони побачать у нашій силі можливість і прискорять приєднання, це стане реальністю".

Раніше сьогодні радник адміністрації США з нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що Україна перед вступом до НАТО має багато зробити для того, щоб відповідати стандартам Альянсу, цей список вимог обговорюватиметься на саміті у Вільнюсі.

5 липня представниця Білого дому заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення про членство України, коли вона "відповідатиме всім вимогам та проведе необхідні реформи". У МЗС відреагували та закликали Захід "реформувати своє ставлення до Росії".

Глава Головного управління розвідки Буданов заявив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО "не будуть задоволені", а Україну не запросять приєднатися до Альянсу під час заходу.

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