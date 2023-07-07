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Кулеба: Главный вопрос для саммита НАТО не принятие Украины, а избавление Европы от войны

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 23:16
Кулеба: Главный вопрос для саммита НАТО не принятие Украины, а избавление Европы от войны - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Реальный вопрос, который будет решаться в Вильнюсе на саммите НАТО, – будет ли Европа свободна от войны. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Жаркие дебаты вокруг "вильнюсской формулировки" для Украины. Но реальный вопрос заключается в том, будет ли Европа свободна от войны", – считает министр.

Кулеба подчеркнул, что "если некоторые друзья будут и дальше смотреть на наше вступление через призму России — как на проблему — этого не произойдет. Если они увидят в нашей силе возможность и ускорят присоединение, это станет реальностью".

Ранее сегодня советник администрации США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Украине перед вступлением в НАТО предстоит многое сделать для того, чтобы соответствовать стандартам Альянса, этот список требований будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе. 

Читайте также: Кулеба – лидерам НАТО: Если не готовы нас пригласить, то скажите, когда будете готовы

Сергей Бережной
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