Кулеба: Главный вопрос для саммита НАТО не принятие Украины, а избавление Европы от войны

Реальный вопрос, который будет решаться в Вильнюсе на саммите НАТО, – будет ли Европа свободна от войны. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Жаркие дебаты вокруг "вильнюсской формулировки" для Украины. Но реальный вопрос заключается в том, будет ли Европа свободна от войны", – считает министр.

Кулеба подчеркнул, что "если некоторые друзья будут и дальше смотреть на наше вступление через призму России — как на проблему — этого не произойдет. Если они увидят в нашей силе возможность и ускорят присоединение, это станет реальностью".

Ранее сегодня советник администрации США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Украине перед вступлением в НАТО предстоит многое сделать для того, чтобы соответствовать стандартам Альянса, этот список требований будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе.

5 июля представитель Белого дома заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она будет "соответствовать всем требованиям и проведет необходимые реформы". В МИД отреагировали и призвали Запад "реформировать свое отношение к России".

Глава Главного управления разведки Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к Альянсу во время мероприятия.

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