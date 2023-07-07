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На саммите НАТО обсудят шаги, которые нужно сделать Украине для вступления – Салливан

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 22:17
На саммите НАТО обсудят шаги, которые нужно сделать Украине для вступления – Салливан - Фото
Джейк Салливан (Фото - EPA)

Украине перед вступлением в НАТО предстоит многое сделать для того, чтобы соответствовать стандартам Альянса, этот список требований будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе. Об этом сказал на брифинге советник администрации США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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"США поддерживают политику открытых дверей НАТО и в Вашингтоне не сомневаются, что договоренность о вступлении между НАТО и Украиной будет достигнута. Однако это не исключает того, что Украине предстоит сделать еще много шагов для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО", – сказал Салливан.

На уточняющий вопрос журналиста Салливан ответил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина точно не станет членом Альянса.

"Однако на саммите будет обсуждаться, какие именно шаги должны быть сделаны для того, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО", – сказал он.   

Саммит лидеров Североатлантического Альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Ранее сегодня представитель Белого Дома Джон Кирби сказал в интервью, что "четкой дорожной карты" для вступления Украины в НАТО пока нет и что США считают важнейшим "сосредоточиться на боевых действиях, которые идут прямо сейчас".

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Сергей Бережной
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