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На саміті НАТО обговорять кроки, які потрібно зробити Україні для вступу – Салліван

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 22:17
На саміті НАТО обговорять кроки, які потрібно зробити Україні для вступу – Салліван - Фото
Джейк Салліван (Фото - EPA)

Україна перед вступом до НАТО має багато зробити для того, щоб відповідати стандартам Альянсу, цей список вимог обговорюватиметься на саміті у Вільнюсі. Про це сказав на брифінгу радник адміністрації США із нацбезпеки Джейк Салліван.

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"США підтримують політику відкритих дверей НАТО і у Вашингтоні не сумніваються, що домовленості про вступ між НАТО та Україною буде досягнуто. Однак це не виключає того, що Україна має зробити ще багато кроків для того, щоб відповідати стандартам НАТО", – сказав Салліван.

На уточнювальне запитання журналіста Салліван відповів, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна точно не стане членом Альянсу.

"Проте на саміті обговорюватиметься, які саме кроки мають бути зроблені для того, щоб Україна стала повноправним членом НАТО", – сказав він.

Саміт лідерів Північноатлантичного Альянсу пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

Раніше сьогодні представник Білого Дому Джон Кірбі сказав в інтерв'ю, що "чіткої дорожньої карти" для вступу України до НАТО поки немає і що США вважають найважливішим "зосередитися на бойових діях, які йдуть прямо зараз".

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Сергій Бережний
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білий дімДжейк Салліванвступ до НАТО
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