На саміті НАТО обговорять кроки, які потрібно зробити Україні для вступу – Салліван

Україна перед вступом до НАТО має багато зробити для того, щоб відповідати стандартам Альянсу, цей список вимог обговорюватиметься на саміті у Вільнюсі. Про це сказав на брифінгу радник адміністрації США із нацбезпеки Джейк Салліван.

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"США підтримують політику відкритих дверей НАТО і у Вашингтоні не сумніваються, що домовленості про вступ між НАТО та Україною буде досягнуто. Однак це не виключає того, що Україна має зробити ще багато кроків для того, щоб відповідати стандартам НАТО", – сказав Салліван.

На уточнювальне запитання журналіста Салліван відповів, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна точно не стане членом Альянсу.

"Проте на саміті обговорюватиметься, які саме кроки мають бути зроблені для того, щоб Україна стала повноправним членом НАТО", – сказав він.

Саміт лідерів Північноатлантичного Альянсу пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

Раніше сьогодні представник Білого Дому Джон Кірбі сказав в інтерв'ю, що "чіткої дорожньої карти" для вступу України до НАТО поки немає і що США вважають найважливішим "зосередитися на бойових діях, які йдуть прямо зараз".

5 липня представниця Білого дому заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення про членство України, коли вона "відповідатиме всім вимогам і проведе необхідні реформи". У МЗС відреагували і закликали Захід "реформувати своє ставлення до Росії".

Глава Головного управління розвідки Буданов заявив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО "не будуть задоволені", а Україну не запросять приєднатися до Альянсу під час заходу.

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