Білий дім про саміт НАТО: Важко сказати, що Україна в "сірій зоні" після всієї допомоги
Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що Україна не перебуває у "сірій зоні", враховуючи допомогу, надану за 15 місяці широкомасштабної війни. Водночас щодо "чіткої дорожньої карти" для вступу України в НАТО він відповів, що США вважають найважливішим зосередитись на бойових діях, які йдуть просто зараз. Про це Кірбі розповів в інтерв'ю Голосу Америки.
Журналіст запитав, що можуть зробити США та союзники, аби не допустити повторення помилок Бухарестського саміту НАТО 2008 року.
Журналіст назвав становище України після нього своєрідною "сірою зоною" і зауважив, що це може стати приводом до нової агресії РФ.
"Мені здається, що якщо подивитися на те, що ми робили останні 16 місяців, важко сказати, що українці перебувають у якійсь "сірій зоні", – відповів Кірбі.
На його думку, російському диктатору Путіну був спрямований "гучний і чіткий сигнал" стосовно того, що не лише США та Захід, але й "увесь світ" і надалі підтримуватимуть Україну.
Читайте також: Перед самітом НАТО Болгарія підтримала вступ України: таких країн тепер 22 – ОП
Журналіст запитав його, чи підтримує адміністрація президента Байдена ідею надання Україні на саміті "чіткої дорожньої карти", яка б вела до членства в НАТО.
Кірбі відповів, що адміністрація президента США вважає найголовнішим, тим, на чому треба зосередитись, бойові дії, які йдуть просто зараз.
Також у Білому домі вважають за найголовнішим післявоєнну Україну, її майбутні потреби у сфері безпеки.
"[Зосередитись] на зобов'язаннях, які наші союзники можуть взяти, щоб допомогти їм бути в безпеці, тому що вони, як і раніше, мають протяжний кордон з Росією", – сказав Кірбі.
Він зазначив, що для вступу в НАТО будь-яка держава має задовольняти певним вимогам.
"Повинна бути ґрунтовна дискусія між цією країною та альянсом, і ми хочемо дотримуватися цієї процедури", – відповів представник Білого дому.
- 5 липня речниця Білого дому заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення щодо членства України, коли вона "відповідатиме "всім вимогам і проведе необхідні реформи". У МЗС відреагували й закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії.
- Кірбі також повідомив, що не слід розглядати саміт НАТО у Вільнюсі як "точку прийняття рішень" щодо конкретних систем озброєння.
- Очільник Головного управління розвідки Буданов заявив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО "не будуть задоволені", а Україну не запросять доєднатись до Альянсу під час заходу.
Читайте також: Столтенберг обговорив з Зеленським ситуацію в Україні та саміт НАТО: Дуже хороша розмова
Коментарі