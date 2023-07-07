Білий дім про саміт НАТО: Важко сказати, що Україна в "сірій зоні" після всієї допомоги

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що Україна не перебуває у "сірій зоні", враховуючи допомогу, надану за 15 місяці широкомасштабної війни. Водночас щодо "чіткої дорожньої карти" для вступу України в НАТО він відповів, що США вважають найважливішим зосередитись на бойових діях, які йдуть просто зараз. Про це Кірбі розповів в інтерв'ю Голосу Америки.

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Журналіст запитав, що можуть зробити США та союзники, аби не допустити повторення помилок Бухарестського саміту НАТО 2008 року.

Журналіст назвав становище України після нього своєрідною "сірою зоною" і зауважив, що це може стати приводом до нової агресії РФ.

"Мені здається, що якщо подивитися на те, що ми робили останні 16 місяців, важко сказати, що українці перебувають у якійсь "сірій зоні", – відповів Кірбі.

На його думку, російському диктатору Путіну був спрямований "гучний і чіткий сигнал" стосовно того, що не лише США та Захід, але й "увесь світ" і надалі підтримуватимуть Україну.

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Журналіст запитав його, чи підтримує адміністрація президента Байдена ідею надання Україні на саміті "чіткої дорожньої карти", яка б вела до членства в НАТО.

Кірбі відповів, що адміністрація президента США вважає найголовнішим, тим, на чому треба зосередитись, бойові дії, які йдуть просто зараз.

Також у Білому домі вважають за найголовнішим післявоєнну Україну, її майбутні потреби у сфері безпеки.

"[Зосередитись] на зобов'язаннях, які наші союзники можуть взяти, щоб допомогти їм бути в безпеці, тому що вони, як і раніше, мають протяжний кордон з Росією", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що для вступу в НАТО будь-яка держава має задовольняти певним вимогам.

"Повинна бути ґрунтовна дискусія між цією країною та альянсом, і ми хочемо дотримуватися цієї процедури", – відповів представник Білого дому.

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