Белый дом о саммите НАТО: Трудно сказать, что Украина в "серой зоне" после всей помощи

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что Украина не находится в "серой зоне", учитывая помощь, оказанную за 15 месяцев широкомасштабной войны. В то же время по поводу "четкой дорожной карты" для вступления Украины в НАТО он ответил, что США считают важнейшим сосредоточиться на боевых действиях, которые идут прямо сейчас. Об этом Кирби рассказал в интервью Голосу Америки.

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Журналист спросил, что могут сделать США и союзники, чтобы не допустить повторения ошибок Бухарестского саммита НАТО в 2008 году.

Журналист назвал положение Украины после него своеобразной "серой зоной" и отметил, что это может стать поводом к новой агрессии РФ.

"Мне кажется, что если посмотреть на то, что мы делали последние 16 месяцев, будет трудно сказать, что украинцы находятся в некоей "серой зоне", – ответил Кирби.

По его мнению, российскому диктатору Путину был направлен "громкий и четкий сигнал" относительно того, что не только США и Запад, но и "весь мир" будут и дальше поддерживать Украину.

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Журналист спросил его, поддерживает ли администрация президента Байдена идею предоставления Украине на саммите "четкой дорожной карты", которая вела бы к членству в НАТО.

Кирби ответил, что администрация президента США считает самым главным, тем, на чем нужно сосредоточиться, идущие прямо сейчас боевые действия.

Также в Белом доме считают самым главным послевоенную Украину, ее будущие потребности в сфере безопасности.

"[Сосредоточиться] на обязательствах, которые наши союзники могут взять, чтобы помочь им быть в безопасности, потому что они по-прежнему имеют протяженную границу с Россией", – сказал Кирби.

Он отметил, что для вступления в НАТО любое государство должно удовлетворять определенным требованиям.

"Должна быть основательная дискуссия между этой страной и альянсом, и мы хотим соблюдать эту процедуру", – ответил представитель Белого дома.

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