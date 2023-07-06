Перед саммитом НАТО Болгария поддержала вступление Украины: таких стран теперь 22 – ОП

Болгария стала 22-м государством, которое поддержало членство Украины в НАТО. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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Сегодня президент Владимир Зеленский находится с неанонсированным визитом в Болгарии. По результатам двусторонней встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в городе София была подписана совместная декларация о евроатлантической интеграции Украины.



Жовква отметил, что подписанный документ четко свидетельствует, что Болгария поддерживает предоставление Украине членства в НАТО, как только это позволят условия.



Также декларация закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать политическую и материальную поддержку Украине как со стороны Альянса, так и на двустороннем уровне столько, сколько потребуется. Кроме того, Болгария подтверждает готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

Жовква подчеркнул, что декларация была подписана перед саммитом НАТО в Вильнюсе, до которого остаются считанные дни.

21-й страной, поддержавшей вступление Украины в НАТО, стала Испания. Декларация была подписана 1 июля в Киеве.

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