Перед саммитом НАТО Болгария поддержала вступление Украины: таких стран теперь 22 – ОП
Болгария стала 22-м государством, которое поддержало членство Украины в НАТО. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Сегодня президент Владимир Зеленский находится с неанонсированным визитом в Болгарии. По результатам двусторонней встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в городе София была подписана совместная декларация о евроатлантической интеграции Украины.
Жовква отметил, что подписанный документ четко свидетельствует, что Болгария поддерживает предоставление Украине членства в НАТО, как только это позволят условия.
Также декларация закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать политическую и материальную поддержку Украине как со стороны Альянса, так и на двустороннем уровне столько, сколько потребуется. Кроме того, Болгария подтверждает готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины.
Жовква подчеркнул, что декларация была подписана перед саммитом НАТО в Вильнюсе, до которого остаются считанные дни.
- 21-й страной, поддержавшей вступление Украины в НАТО, стала Испания. Декларация была подписана 1 июля в Киеве.
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