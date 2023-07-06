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Перед саммитом НАТО Болгария поддержала вступление Украины: таких стран теперь 22 – ОП

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 16:30
Перед саммитом НАТО Болгария поддержала вступление Украины: таких стран теперь 22 – ОП - Фото
Фото - Facebook Жовквы

Болгария стала 22-м государством, которое поддержало членство Украины в НАТО. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Сегодня президент Владимир Зеленский находится с неанонсированным визитом в Болгарии. По результатам двусторонней встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в городе София была подписана совместная декларация о евроатлантической интеграции Украины.

Жовква отметил, что подписанный документ четко свидетельствует, что Болгария поддерживает предоставление Украине членства в НАТО, как только это позволят условия.

Также декларация закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать политическую и материальную поддержку Украине как со стороны Альянса, так и на двустороннем уровне столько, сколько потребуется. Кроме того, Болгария подтверждает готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

Жовква подчеркнул, что декларация была подписана перед саммитом НАТО в Вильнюсе, до которого остаются считанные дни.

  • 21-й страной, поддержавшей вступление Украины в НАТО, стала Испания. Декларация была подписана 1 июля в Киеве.

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Оксана Житнюк
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