Зеленский прибыл в Болгарию с неанонсированным визитом

Президент Владимир Зеленский прибыл в Болгарию с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении в его Telegram-канале.

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На встречах будут обсуждаться оборонная поддержка, интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО.

Также будут говорить о гарантиях безопасности и реализации Формулы мира президента Зеленского.

Президент анонсировал "основательные" переговоры с премьер-министром Николаем Денковым.

Зеленский также встретится с болгарским коллегой Руменом Радевым.

Кроме этого, состоятся встречи с чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами.

Болгария является парламентской республикой. Хотя президент и избирается прямым голосованием, большинство полномочий у парламента и правительства государства.

Согласно исследованию Welt, Болгария неофициально активно помогала Украине боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны в начале 2022 года.

26 июня Болгария утвердила второй с начала широкомасштабного вторжения РФ пакет помощи ВСУ.

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