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Зеленский прибыл в Болгарию с неанонсированным визитом

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 12:14
Зеленский прибыл в Болгарию с неанонсированным визитом - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Болгарию с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении в его Telegram-канале.

На встречах будут обсуждаться оборонная поддержка, интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО.

Также будут говорить о гарантиях безопасности и реализации Формулы мира президента Зеленского.

Президент анонсировал "основательные" переговоры с премьер-министром Николаем Денковым.

Зеленский также встретится с болгарским коллегой Руменом Радевым.

Кроме этого, состоятся встречи с чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами.

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Артём Джерипа
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Владимир Зеленскийвойнаболгария
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