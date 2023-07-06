Зеленский прибыл в Болгарию с неанонсированным визитом
06.07.2023, 12:14
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский прибыл в Болгарию с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении в его Telegram-канале.
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На встречах будут обсуждаться оборонная поддержка, интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО.
Также будут говорить о гарантиях безопасности и реализации Формулы мира президента Зеленского.
Президент анонсировал "основательные" переговоры с премьер-министром Николаем Денковым.
Зеленский также встретится с болгарским коллегой Руменом Радевым.
Кроме этого, состоятся встречи с чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами.
- Болгария является парламентской республикой. Хотя президент и избирается прямым голосованием, большинство полномочий у парламента и правительства государства.
- Согласно исследованию Welt, Болгария неофициально активно помогала Украине боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны в начале 2022 года.
- 26 июня Болгария утвердила второй с начала широкомасштабного вторжения РФ пакет помощи ВСУ.
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