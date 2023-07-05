У Кремля больше не будет "свободы рук" в Болгарии – премьер

Болгария больше не будет "с широко закрытыми глазами" смотреть на попытки России влиять на ее политику и подрывать ее институты. Об этом сказал новый премьер-министр страны Николай Денков в интервью Politico.

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Денков заявил, что намерен положить конец практике, когда правоохранительные органы и службы безопасности Болгарии просто "закрывают глаза", когда дело доходит до расследования вмешательства Москвы во внутренние дела страны.

В качестве примера он привел многолетнее бездействие правоохранительных органов страны после серии диверсий на арсеналах и военных заводах Болгарии, которые начались в 2011 году.

Денков также обвинил открыто пророссийскую партию "Възраждане" ("Возрождение"), которая с начала июня пытается блокировать работу парламента Болгарии, что она "неофашистская" и "ведет войну против европейских ценностей".

"Их агрессия становилась все более и более заметной, и нельзя допустить ее дальнейшего развития", — сказал Денков о попытках "Възраждане" напрямую навязать Болгарии прокремлевскую повестку.

Партия "Възраждане" во главе с Костадином Костадиновым не только требует остановить европейскую интеграцию страны (в частности, настаивает на проведении референдума для отказа от перехода страны на евро) и блокирует выступления проевропейских депутатов в парламенте, но и в публичном поле призывает к физическому уничтожению врагов российского диктатора Владимира Путина.

27 июня прокуратура Софии заявила, что проведет расследование в отношении Костадинова по обвинению в разжигании ненависти и подстрекательстве к насилию.

Денков также сказал, что одним из приоритетов его правительства является широкомасштабная реформа национальных спецслужб, главной целью которой является искоренение агентуры Москвы. Реформа встретила противодействие со стороны президента Болгарии Румена Радева, которого считают прокремлевски настроенным и с которым по закону необходимо согласовывать назначения глав служб безопасности.

Чтобы снять это препятствие, правительство Денкова намерено внести изменения в законодательство.

"Это займет один-два месяца, если только президент не изменит свое мнение... Я думаю, это было бы для него вполне разумным",- сказал Денков.

28 апреля 2021 года прокуратура Болгарии объявила о наличии обоснованных подозрений в том, что четыре взрыва на арсеналах и производствах страны с 2011 по 2020 год были осуществлены спецслужбами РФ и направлены на срыв поставок боеприпасов в Украину и Грузию.

3 ноября 2022 года болгарские депутаты решили, что Болгария должна направить оружие в Украину и усилить собственную обороноспособность.

По данным Euractiv, Болгария за год через посредников отправила Украине вооружения на $1 млрд. NYT сообщает, что Болгария возобновила производство снарядов советского образца для Украины.

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