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Кремль більше не матиме "свободи рук" у Болгарії – прем'єр

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 07:56
Кремль більше не матиме
Ніколай Денков (Фото - EPA)

Болгарія більше не буде "з широко заплющеними очима" дивитися на спроби Росії впливати на її політику та підривати її інститути. Про це сказав новий прем'єр-міністр країни Ніколай Денков в інтерв'ю Politico.

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Денков заявив, що має намір покласти край практиці, коли правоохоронні органи та служби безпеки Болгарії просто "заплющують очі", коли справа доходить до розслідування втручання Москви у внутрішні справи країни.

Як приклад він навів багаторічну бездіяльність правоохоронних органів країни після серії диверсій на арсеналах та військових заводах Болгарії, які розпочалися у 2011 році.

Денков також звинуватив відкрито проросійську партію "Възраждане" ("Відродження"), яка з початку червня намагається блокувати роботу парламенту Болгарії, що вона "неофашистська" та "веде війну проти європейських цінностей".

"Їхня агресія ставала дедалі помітнішою, і не можна допустити її подальшого розвитку", – сказав Денков про спроби "Възраждане" безпосередньо нав'язати Болгарії прокремлівську повістку.

Партія "Възраждане" на чолі з Костадіном Костадіновим не лише вимагає зупинити європейську інтеграцію країни (зокрема, наполягає на проведенні референдуму для відмови від переходу країни на євро) та блокує виступи проєвропейських депутатів у парламенті, а й у публічному полі закликає до фізичного знищення ворогів російського диктатора Володимира Путіна.

27 червня прокуратура Софії заявила, що проведе розслідування щодо Костадінова за звинуваченням у розпалюванні ненависті та підбурюванні до насильства.

Денков також сказав, що одним із пріоритетів його уряду є широкомасштабна реформа національних спецслужб, головною метою якої є викорінення агентури Москви. Реформа зустріла протидію з боку президента Болгарії Румена Радева, якого вважають прокремлівськи налаштованим і з яким згідно із законом необхідно погоджувати призначення голів служб безпеки.

Щоб зняти цю перешкоду, уряд Денкова має намір внести зміни до законодавства.

"Це займе один-два місяці, якщо тільки президент не змінить свою думку... Я думаю, це було б для нього цілком розумним", – сказав Денков.

Читайте також: Під час вибухів на військових заводах Болгарії там перебували агенти ГРУ РФ – Радіо Свобода

Сергій Бережний
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болгаріяРумен РадевНіколай ДенковВъзраждане
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