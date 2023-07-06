Зеленський прибув до Болгарії з неанонсованим візитом – фото

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Президент Володимир Зеленський прибув до Болгарії з офіційним візитом. Про це йдеться у повідомленні в його Telegram-каналі.

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На зустрічах обговорюватиметься оборонна підтримка, інтеграція України з Євросоюзом та НАТО.

Також говоритимуть про гарантії безпеки та реалізацію Формули миру президента Зеленського.

Президент анонсував "ґрунтовні" переговори з прем'єр-міністром держави Ніколаєм Денковим.

Зеленський також зустрінеться з болгарським колегою Руменом Радевим.

Окрім цього відбудуться зустрічі з урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

Фото із Зеленським поширила віцепрем'єр-міністерка і міністерка закордонних справ Болгарії Марія Габріель.

Болгарія є парламентською республікою. Хоча президент і обирається прямим голосуванням, більшість повноважень в парламенту та уряду держави.

Згідно з дослідженням Welt, Болгарія неофіційно активно постачала Україні боєприпаси та дизельне пальне для військової техніки у вирішальні місяці війни на початку 2022 року.

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