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Зеленський прибув до Болгарії з неанонсованим візитом – фото

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 12:14
Зеленський прибув до Болгарії з неанонсованим візитом – фото - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)
доповнено

Президент Володимир Зеленський прибув до Болгарії з офіційним візитом. Про це йдеться у повідомленні в його Telegram-каналі.

На зустрічах обговорюватиметься оборонна підтримка, інтеграція України з Євросоюзом та НАТО.

Також говоритимуть про гарантії безпеки та реалізацію Формули миру президента Зеленського.

Президент анонсував "ґрунтовні" переговори з прем'єр-міністром держави Ніколаєм Денковим.

Зеленський також зустрінеться з болгарським колегою Руменом Радевим.

Окрім цього відбудуться зустрічі з урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

Фото із Зеленським поширила віцепрем'єр-міністерка і міністерка закордонних справ Болгарії Марія Габріель.

Фото: Mariya Gabriel

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Артем Джеріпа
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Володимир Зеленськийвійнаболгарія
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