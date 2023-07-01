Испания стала 21-й страной, которая за вступление Украины в НАТО: декларация из 10 пунктов

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи в Киеве 1 июля подписали совместную декларацию, в которой среди прочего отмечено, что Испания выступает за вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Украина и Испания подписали декларацию из 10 пунктов, в последнем из которых говорится, что Испания поддерживает создание Совета Украина – НАТО и дальнейшее вступление Украины в Альянс.

Во время совместной пресс-конференции с Санчесом Зеленский подчеркнул, что это уже 21-й такой документ, подписанный с членами Альянса, "и это большинство".

В других пунктах декларации говорится об осуждении агрессивной войны России против Украины, о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, о поддержке предложенной Украиной формулы мира, о необходимости привлечения к ответственности российских военных преступников, о необходимости введения дальнейших санкций против РФ, о готовности Испании участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, а также о том, что Испания поддерживает вступление Украины в ЕС.

1 июня Сенат Чехии поддержал вступление Украины в НАТО. В тот же день Зеленский и его румынский коллега Клаус Йоханнис подписали декларацию о поддержке Румынией евроатлантической интеграции Украины.

Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно быстрее получила четкий план вступления в НАТО, тогда как Германия призывает проявлять осторожность, пока идет война.

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