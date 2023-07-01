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Іспанія стала 21-ю країною, яка за вступ України в НАТО: підписано декларацію з 10 пунктів

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01.07.2023, 18:32
Іспанія стала 21-ю країною, яка за вступ України в НАТО: підписано декларацію з 10 пунктів - Фото
Фото - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час зустрічі в Києві 1 липня підписали спільну декларацію, в якій серед іншого зазначено, що Іспанія виступає за вступ України до НАТО. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Україна та Іспанія підписали декларацію з 10 пунктів, в останньому з яких йдеться про те, що Іспанія підтримує створення Ради Україна – НАТО і подальший вступ України до Альянсу.

Під час спільної пресконференції із Санчесом Зеленський наголосив, що це вже 21-й такий документ, підписаний із членами Альянсу, "і це більшість". 

В інших пунктах декларації йдеться про засудження агресивної війни Росії проти України, про підтримку незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України, про підтримку запропонованої Україною формули миру, про необхідність притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, про необхідність введення подальших санкцій проти РФ, про готовність Іспанії брати участь у відновленні та реконструкції України, а також про те, що Іспанія підтримує вступ України до ЄС.

  • 1 червня Сенат Чехії підтримав вступ України до НАТО. Того ж дня Зеленський та його румунський колега Клаус Йоганніс підписали декларацію про підтримку Румунією євроатлантичної інтеграції України.
  • Франція наполягає на тому, щоб Україна якнайшвидше отримала чіткий план вступу до НАТО, тоді як Німеччина закликає виявляти обережність, доки триває війна.

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Оксана Житнюк
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НАТОдеклараціяПедро Санчесіспанія
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