Іспанія стала 21-ю країною, яка за вступ України в НАТО: підписано декларацію з 10 пунктів

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час зустрічі в Києві 1 липня підписали спільну декларацію, в якій серед іншого зазначено, що Іспанія виступає за вступ України до НАТО. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Україна та Іспанія підписали декларацію з 10 пунктів, в останньому з яких йдеться про те, що Іспанія підтримує створення Ради Україна – НАТО і подальший вступ України до Альянсу.

Під час спільної пресконференції із Санчесом Зеленський наголосив, що це вже 21-й такий документ, підписаний із членами Альянсу, "і це більшість".

В інших пунктах декларації йдеться про засудження агресивної війни Росії проти України, про підтримку незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України, про підтримку запропонованої Україною формули миру, про необхідність притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, про необхідність введення подальших санкцій проти РФ, про готовність Іспанії брати участь у відновленні та реконструкції України, а також про те, що Іспанія підтримує вступ України до ЄС.

1 червня Сенат Чехії підтримав вступ України до НАТО. Того ж дня Зеленський та його румунський колега Клаус Йоганніс підписали декларацію про підтримку Румунією євроатлантичної інтеграції України.

Франція наполягає на тому, щоб Україна якнайшвидше отримала чіткий план вступу до НАТО, тоді як Німеччина закликає виявляти обережність, доки триває війна.

Читайте також: Данілов чекає від саміту НАТО "анти-Будапешту": Третя помилка може бути критичною

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.