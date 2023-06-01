Румунія підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС та НАТО

Президент Володимир Зеленський та його румунський колега Клаус Йоганніс підписали декларацію про підтримку Румунією євроатлантичної інтеграції України. Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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Президент зазначив, що підписання Румунією декларації про підтримку вступу України до ЄС та НАТО є важливим кроком напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Зеленський та Йоганніс обговорили подальші кроки з боку Румунії щодо допомоги Україні у протистоянні російській агресії, а також двосторонньої взаємодії.

"Особливу увагу було приділено реалізації формули миру як основи для забезпечення сталого справедливого миру на континенті та відновлення світового порядку", – повідомив президент.

Раніше сьогодні Сенат Чехії підтримав ухвалення України до НАТО.

Сьогодні повідомлялося, що Франція наполягає на тому, щоб Україна якнайшвидше отримала чіткий план вступу до НАТО, тоді як Німеччина закликає виявляти обережність, доки триває війна.

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