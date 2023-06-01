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Румунія підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС та НАТО

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01.06.2023, 17:48
Румунія підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС та НАТО - Фото
Клаус Йоганніс й Володимир Зеленський (Фото: Telegram президента)

Президент Володимир Зеленський та його румунський колега Клаус Йоганніс підписали декларацію про підтримку Румунією євроатлантичної інтеграції України. Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Президент зазначив, що підписання Румунією декларації про підтримку вступу України до ЄС та НАТО є важливим кроком напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Зеленський та Йоганніс обговорили подальші кроки з боку Румунії щодо допомоги Україні у протистоянні російській агресії, а також двосторонньої взаємодії.

"Особливу увагу було приділено реалізації формули миру як основи для забезпечення сталого справедливого миру на континенті та відновлення світового порядку", – повідомив президент.

  • Раніше сьогодні Сенат Чехії підтримав ухвалення України до НАТО.
  • Сьогодні повідомлялося, що Франція наполягає на тому, щоб Україна якнайшвидше отримала чіткий план вступу до НАТО, тоді як Німеччина закликає виявляти обережність, доки триває війна.

Читайте також: Зеленський – Заходу: Наші солдати розчаровані тим, що рішення про Україну в НАТО відсувається

Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийрумуніяклаус йоганнісвступ до НАТО
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