Румыния подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский и его румынский коллега Клаус Йоханнис подписали декларацию о поддержке Румынией евроатлантической интеграции Украины. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент отметил, что подписание Румынией декларации о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО – важный шаг в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Зеленский и Йоханнис обсудили дальнейшие шаги со стороны Румынии в помощи Украине относительно противостояния российской агрессии, а также двустороннее взаимодействие.

"Отдельное внимание было уделено реализации формулы мира как основы для обеспечения устойчивого справедливого мира на континенте и восстановления мирового порядка", – сообщил президент.

Ранее сегодня Сенат Чехии поддержал принятие Украины в НАТО.

Сегодня сообщалось, что Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно скорее получила четкий план вступления в НАТО, в то время как Германия призывает проявлять осторожность, пока продолжается война.

Читайте также: Зеленский – Западу: Наши солдаты разочарованы, что решение об Украине в НАТО отодвигается

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.