Румыния подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО
Президент Владимир Зеленский и его румынский коллега Клаус Йоханнис подписали декларацию о поддержке Румынией евроатлантической интеграции Украины. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.
Президент отметил, что подписание Румынией декларации о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО – важный шаг в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
Зеленский и Йоханнис обсудили дальнейшие шаги со стороны Румынии в помощи Украине относительно противостояния российской агрессии, а также двустороннее взаимодействие.
"Отдельное внимание было уделено реализации формулы мира как основы для обеспечения устойчивого справедливого мира на континенте и восстановления мирового порядка", – сообщил президент.
- Ранее сегодня Сенат Чехии поддержал принятие Украины в НАТО.
- Сегодня сообщалось, что Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно скорее получила четкий план вступления в НАТО, в то время как Германия призывает проявлять осторожность, пока продолжается война.
Читайте также: Зеленский – Западу: Наши солдаты разочарованы, что решение об Украине в НАТО отодвигается
Комментарии