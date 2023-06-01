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Румыния подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 17:48
Румыния подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО - Фото
Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский (Фото: Telegram президента)

Президент Владимир Зеленский и его румынский коллега Клаус Йоханнис подписали декларацию о поддержке Румынией евроатлантической интеграции Украины. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Президент отметил, что подписание Румынией декларации о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО – важный шаг в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Зеленский и Йоханнис обсудили дальнейшие шаги со стороны Румынии в помощи Украине относительно противостояния российской агрессии, а также двустороннее взаимодействие.

"Отдельное внимание было уделено реализации формулы мира как основы для обеспечения устойчивого справедливого мира на континенте и восстановления мирового порядка", – сообщил президент.

  • Ранее сегодня Сенат Чехии поддержал принятие Украины в НАТО.
  • Сегодня сообщалось, что Франция настаивает на том, чтобы Украина как можно скорее получила четкий план вступления в НАТО, в то время как Германия призывает проявлять осторожность, пока продолжается война.

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Наталья Медведева
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