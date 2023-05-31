Сенат Чехии поддержал принятие Украины в НАТО. Кулеба: Импульс для саммита в Вильнюсе

Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил Сенат Чехии и его руководство за резолюцию в поддержку принятия Украины в НАТО. Об этом министр написал в Twitter.

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"Я благодарен Сенату Чехии за принятие резолюции в поддержку начала процедуры вступления Украины в НАТО. Импульс к тому, чтобы сделать шаг к членству Украины на саммите в Вильнюсе, продолжает нарастать, и мы благодарим Милоша Выстрчила (председатель Сената Чехии. – Ред.) и чешских сенаторов за их шаг", – написал Кулеба.

19 мая 2023 года посол Украины в НАТО заявила, что Украина хочет получить такие же гарантии, которые были у Швеции и Финляндии до вступления в Альянс. Однако гарантии безопасности предоставляет не НАТО, а отдельные государства.

29 мая глава Генерального штаба Армии Чезии Карел Ржехка не исключил, что между Россией и Североатлантическим альянсом может начаться война.

30 мая Кулеба обратился к главам МИД государств-членов НАТО и назвал три шага к успеху саммита Альянса в Вильнюсе.

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