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Военное руководство Чехии не исключает возможность войны между НАТО и Россией

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 15:29
Военное руководство Чехии не исключает возможность войны между НАТО и Россией - Фото
Карел Ржехка (Фото: flickr/latvijas_armija)

Начальник Генерального штаба Армии Чешской Республику Карел Ржехка не исключил, что между Россией и Североатлантическим альянсом может начаться война. Об этом Ржехка сказал 29 мая на конференции по внутренней безопасности и устойчивости государства в Палате депутатов Чехии, передает Novinky

"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является для нас наихудшим сценарием, не является невозможной. Она возможна", – сказал Ржехка.

По его словам, чешская армия пытается подготовиться к потенциальному конфликту высокой интенсивности с технологически развитым противником, то есть РФ, "поскольку сегодня Россия находится на траектории конфликта с альянсом".

СПРАВКА. В НАТО постоянно подчеркивают, что оборонный Североатлантический альянс не является стороной конфликта в войне России против Украины, а только помогает Украине реализовать свое право на самооборону.

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Наталья Медведева
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войнанаточехияКарел Ржехка
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