Военное руководство Чехии не исключает возможность войны между НАТО и Россией
Начальник Генерального штаба Армии Чешской Республику Карел Ржехка не исключил, что между Россией и Североатлантическим альянсом может начаться война. Об этом Ржехка сказал 29 мая на конференции по внутренней безопасности и устойчивости государства в Палате депутатов Чехии, передает Novinky.
"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является для нас наихудшим сценарием, не является невозможной. Она возможна", – сказал Ржехка.
По его словам, чешская армия пытается подготовиться к потенциальному конфликту высокой интенсивности с технологически развитым противником, то есть РФ, "поскольку сегодня Россия находится на траектории конфликта с альянсом".
- 19 мая премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные страны должны осознать новую реальность, когда речь идет о широкой конфронтации с Москвой.
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