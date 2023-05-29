Военное руководство Чехии не исключает возможность войны между НАТО и Россией

Начальник Генерального штаба Армии Чешской Республику Карел Ржехка не исключил, что между Россией и Североатлантическим альянсом может начаться война. Об этом Ржехка сказал 29 мая на конференции по внутренней безопасности и устойчивости государства в Палате депутатов Чехии, передает Novinky.

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"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является для нас наихудшим сценарием, не является невозможной. Она возможна", – сказал Ржехка.

По его словам, чешская армия пытается подготовиться к потенциальному конфликту высокой интенсивности с технологически развитым противником, то есть РФ, "поскольку сегодня Россия находится на траектории конфликта с альянсом".

СПРАВКА. В НАТО постоянно подчеркивают, что оборонный Североатлантический альянс не является стороной конфликта в войне России против Украины, а только помогает Украине реализовать свое право на самооборону.

19 мая премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные страны должны осознать новую реальность, когда речь идет о широкой конфронтации с Москвой.

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