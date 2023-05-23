В столицу Норвегии идет атомный авианосец США, в России из-за этого занервничали
Запланированный заход в Осло американского атомного авианосца Gerald R. Ford вызвал нервную реакцию у властей России, которые посчитали заход крупнейшего в мире корабля в Балтику "нелогичным и вредным". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.
В столице Норвегии ожидают прибытия с визитом авианосца USS Gerald R. Ford, который был принят флотом США в 2017 году и является сейчас крупнейшим военным кораблем в мире.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам в связи с этим заявил, что "заход нового авианосца в норвежские воды очень позитивен для нашего сотрудничества с США".
При этом официальный представитель посольства России в Норвегии Тимур Чеканов заявил прессе, что Россия расценивает визит этого авианосца в Балтийское море как "нелогичный и вредный", поскольку "на Севере нет проблем, требующих военного решения, и проблем, требующих вмешательства извне".
Норвегия является членом НАТО и ее порты регулярно принимают военные корабли стран Альянса.
- 10 марта 2023 года во время визита в Киев Бьорн Арильд Грам анонсировал передачу Украине двух взводов систем ПВО NASAMS.
- 20 марта сообщалось, что Норвегия поставила в Украину восемь танков Leopard 2.
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