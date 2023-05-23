UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В столицу Норвегии идет атомный авианосец США, в России из-за этого занервничали

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 19:02
В столицу Норвегии идет атомный авианосец США, в России из-за этого занервничали - Фото
Авианосец Gerald R. Ford (Фото - US Navy)

Запланированный заход в Осло американского атомного авианосца Gerald R. Ford вызвал нервную реакцию у властей России, которые посчитали заход крупнейшего в мире корабля в Балтику "нелогичным и вредным". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В столице Норвегии ожидают прибытия с визитом авианосца USS Gerald R. Ford, который был принят флотом США в 2017 году и является сейчас крупнейшим военным кораблем в мире.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам в связи с этим заявил, что "заход нового авианосца в норвежские воды очень позитивен для нашего сотрудничества с США".

При этом официальный представитель посольства России в Норвегии Тимур Чеканов заявил прессе, что Россия расценивает визит этого авианосца в Балтийское море как "нелогичный и вредный", поскольку "на Севере нет проблем, требующих военного решения, и проблем, требующих вмешательства извне".

Норвегия является членом НАТО и ее порты регулярно принимают военные корабли стран Альянса.

  • 10 марта 2023 года во время визита в Киев Бьорн Арильд Грам анонсировал передачу Украине двух взводов систем ПВО NASAMS.
  • 20 марта сообщалось, что Норвегия поставила в Украину восемь танков Leopard 2.
  • 18 мая минобороны Норвегии сообщило, что передает Украине три контрбатарейных радара Arthur и восемь дальнобойных установок РСЗО. 
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
USS Gerald R. Fordнатопосольство россиибалтийское моренорвегияавианосец сшабьорн арильд грамавианосец Gerald R. Ford
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 