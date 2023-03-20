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Восемь танков Leopard 2 от Норвегии уже в Украине – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 18:28
Восемь танков Leopard 2 от Норвегии уже в Украине – фото - Фото
Фото: Forsvaret

Норвегия поставила в Украину восемь танков Leopard 2. Об этом сообщают Вооруженные силы Норвегии.

В норвежской армии напомнили, что страна обязалась передать Украине восемь танков Leopard 2 и до четырех машин поддержки.

"Танки сейчас на месте, обучение личного состава тоже идет в Польше под эгидой ЕС", – говорится в сообщении.

Восемь танков Leopard 2 от Норвегии уже в Украине – фото

Как отмечается, помимо восьми танков и машин поддержки, Норвегия выделяет целевые средства на закупку боеприпасов и запасных частей.

Восемь танков Leopard 2 от Норвегии уже в Украине – фото

Восемь танков Leopard 2 от Норвегии уже в Украине – фото

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Наталія Медведєва
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война танк норвегия военная помощь Leopard 2
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