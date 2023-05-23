У столицю Норвегії йде атомний авіаносець США, в Росії через це занервували
Заплановане заходження в Осло американського атомного авіаносця Gerald R. Ford викликало нервову реакцію у влади Росії, яка вважає заходження найбільшого у світі корабля в Балтику "нелогічним і шкідливим". Про це повідомляє The Guardian із посиланням на AFP.
У столиці Норвегії чекають на прибуття з візитом авіаносця USS Gerald R. Ford, який був прийнятий флотом США у 2017 році і є зараз найбільшим військовим кораблем у світі.
Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам у зв'язку з цим заявив, що "заходження нового авіаносця до норвезьких вод є дуже позитивним для нашої співпраці зі США".
При цьому офіційний представник посольства Росії в Норвегії Тимур Чеканов заявив пресі, що Росія розцінює візит цього авіаносця до Балтійського моря як "нелогічний і шкідливий", оскільки "на Півночі немає проблем, які потребують військового рішення, та проблем, які потребують втручання ззовні".
Норвегія є членом НАТО і її порти регулярно приймають військові кораблі країн Альянсу.
- 10 березня 2023 року під час візиту до Києва Бьорн Арільд Грам анонсував передання Україні двох взводів систем ППО NASAMS.
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- 18 травня міноборони Норвегії повідомило, що передає Україні три контрбатарейні радари Arthur і вісім далекобійних установок РСЗВ.
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