У столицю Норвегії йде атомний авіаносець США, в Росії через це занервували

Заплановане заходження в Осло американського атомного авіаносця Gerald R. Ford викликало нервову реакцію у влади Росії, яка вважає заходження найбільшого у світі корабля в Балтику "нелогічним і шкідливим". Про це повідомляє The Guardian із посиланням на AFP.

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У столиці Норвегії чекають на прибуття з візитом авіаносця USS Gerald R. Ford, який був прийнятий флотом США у 2017 році і є зараз найбільшим військовим кораблем у світі.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам у зв'язку з цим заявив, що "заходження нового авіаносця до норвезьких вод є дуже позитивним для нашої співпраці зі США".

При цьому офіційний представник посольства Росії в Норвегії Тимур Чеканов заявив пресі, що Росія розцінює візит цього авіаносця до Балтійського моря як "нелогічний і шкідливий", оскільки "на Півночі немає проблем, які потребують військового рішення, та проблем, які потребують втручання ззовні".

Норвегія є членом НАТО і її порти регулярно приймають військові кораблі країн Альянсу.

10 березня 2023 року під час візиту до Києва Бьорн Арільд Грам анонсував передання Україні двох взводів систем ППО NASAMS.

20 березня повідомлялося, що Норвегія постачила Україні вісім танків Leopard 2.

18 травня міноборони Норвегії повідомило, що передає Україні три контрбатарейні радари Arthur і вісім далекобійних установок РСЗВ.

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