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У столицю Норвегії йде атомний авіаносець США, в Росії через це занервували

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 19:02
У столицю Норвегії йде атомний авіаносець США, в Росії через це занервували - Фото
Авіаносець Gerald R. Ford (Фото - US Navy)

Заплановане заходження в Осло американського атомного авіаносця Gerald R. Ford викликало нервову реакцію у влади Росії, яка вважає заходження найбільшого у світі корабля в Балтику "нелогічним і шкідливим". Про це повідомляє The Guardian із посиланням на AFP.

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У столиці Норвегії чекають на прибуття з візитом авіаносця USS Gerald R. Ford, який був прийнятий флотом США у 2017 році і є зараз найбільшим військовим кораблем у світі.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам у зв'язку з цим заявив, що "заходження нового авіаносця до норвезьких вод є дуже позитивним для нашої співпраці зі США".

При цьому офіційний представник посольства Росії в Норвегії Тимур Чеканов заявив пресі, що Росія розцінює візит цього авіаносця до Балтійського моря як "нелогічний і шкідливий", оскільки "на Півночі немає проблем, які потребують військового рішення, та проблем, які потребують втручання ззовні".

Норвегія є членом НАТО і її порти регулярно приймають військові кораблі країн Альянсу.

  • 10 березня 2023 року під час візиту до Києва Бьорн Арільд Грам анонсував передання Україні двох взводів систем ППО NASAMS.
  • 20 березня повідомлялося, що Норвегія постачила Україні вісім танків Leopard 2.
  • 18 травня міноборони Норвегії повідомило, що передає Україні три контрбатарейні радари Arthur і вісім далекобійних установок РСЗВ.
Сергій Бережний
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